Паром "Севоль" транспортировали в порт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Затонувший в 2014 году паром "Севоль" транспортировали в один из портов Южной Кореи - Мокпхо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Как отмечается, остатки парома транспортировали в один из портов для детального расследования обстоятельств аварии.
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Спасательные службы сообщают, что им понадобится месяц для того, чтобы очистить паром. После чего исследователи начнут поиск останков пропавших жертв и доказательства, которые могли бы объяснить причину их гибели.
Напомним, паром "Севоль" затонул в 2014 году, жертвами стали более 300 человек, большинство из них дети. Для южнокорейцев эта авария стала национальной трагедией.