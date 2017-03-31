Паром “Севоль” транспортували до порту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Затонулий в 2014 році пасажирський пором “Севоль” транспортували до одного з портів Південної Кореї - Мокпхо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Як зазначається, залишки парому транспортували до одного з портів для детального розслідування обставин аварії.
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Рятувальні служби повідомляють, що їм знадобиться місяць для того, щоб відчистити паром. Після чого дослідники розпочнуть пошук останків зниклих жертв і докази, які могли б пояснити причину їх загибелі.
Нагадаємо, паром “Севоль” затонув 2014 року, жертвами стали понад 300 людей, більшість з них діти. Для південнокорейців ця аварія стала національною трагедією.