Паром “Севоль” транспортували до порту

Як зазначається, залишки парому транспортували до одного з портів для детального розслідування обставин аварії.

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Рятувальні служби повідомляють, що їм знадобиться місяць для того, щоб відчистити паром. Після чого дослідники розпочнуть пошук останків зниклих жертв і докази, які могли б пояснити причину їх загибелі.

Нагадаємо, паром “Севоль” затонув 2014 року, жертвами стали понад 300 людей, більшість з них діти. Для південнокорейців ця аварія стала національною трагедією.