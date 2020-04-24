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ВР сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отмену изменений к Регламенту

ВР сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отмену изменений к Регламенту

Киев  •  УНН

 • 30018 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу планирует рассмотреть ряд законопроектов и проектов постановлений, в частности - проект постановления об отмене изменений в Регламент ВРУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект постановления об отмене решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3;
2) проект постановления ВРУ об отмене результатов голосования ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" № 2653-П;
3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии № 2372;
4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов № 2809;
5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. № 3205, 3205-1;
6) проект закона о внутреннем водном транспорте № 1182-1-д;
7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи № 3364;
8) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования № 2234;
9) проект постановления ВРУ о создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины № 3358.

Напомним, что глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля, на 13:00.

Также напомним, что Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

После чего в Верховной Раде Украины, 16 апреля, зарегистрировали три проекта постановлений, которыми предусматривается отменить решение ВРУ о принятии в целом проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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