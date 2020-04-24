ВР сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отмену изменений к Регламенту

Так, предполагается рассмотрение следующих вопросов:

1) проект постановления об отмене решения ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" № 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3;

2) проект постановления ВРУ об отмене результатов голосования ВРУ от 16 апреля 2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" № 2653-П;

3) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии № 2372;

4) проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов № 2809;

5) проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. № 3205, 3205-1;

6) проект закона о внутреннем водном транспорте № 1182-1-д;

7) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи № 3364;

8) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования № 2234;

9) проект постановления ВРУ о создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины № 3358.

Напомним, что глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля, на 13:00.

Также напомним, что Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

После чего в Верховной Раде Украины, 16 апреля, зарегистрировали три проекта постановлений, которыми предусматривается отменить решение ВРУ о принятии в целом проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.