Парламент в Армении не выбрал Пашиняна премьером
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны, передает УНН.
За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55.
"45 за. Не выбрали", - написала журналистка Olga Bychkova в Twitter.
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Напомним, оппозиционный лидер Никол Пашинян вечером 30 апреля остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба парламента страны.
Отметим, что парламентские консультации проходили на фоне продолжения акций протеста, участники которых требуют отстранения от власти Республиканской партии.