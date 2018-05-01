Парламент в Армении не выбрал Пашиняна премьером

За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55.

"45 за. Не выбрали", - написала журналистка Olga Bychkova в Twitter.

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Напомним, оппозиционный лидер Никол Пашинян вечером 30 апреля остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба парламента страны.

Отметим, что парламентские консультации проходили на фоне продолжения акций протеста, участники которых требуют отстранения от власти Республиканской партии.