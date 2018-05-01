Парламент у Вірменії не обрав Пашиняна прем'єром
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національні збори Вірменії не проголосували за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни, передає УНН.
За Пашиняна проголосували 45 депутатів, проти — 55.
"45 за. Не вибрали", - написала журналістка Olga Bychkova у Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пашинян заявив, що влада Вірменії хоче зірвати вибори прем'єра
Нагадаємо, опозиційний лідер Нікол Пашинян увечері 30 квітня залишився єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії, повідомила прес-служба парламенту країни.
Зазначимо, що парламентські консультації відбувались на тлі продовження акцій протесту, учасники яких вимагають усунення від влади Республіканської партії.