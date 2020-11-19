Парламент Германии расширил полномочия правительства для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Нижняя палата немецкого парламента в среду, 18 ноября, приняла изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, который предоставит немецкому правительству больше полномочий для введения ограничений для борьбы против эпидемии коронавируса, пишет DW, передает УНН.
“За” изменения в закон проголосовало 415 депутатов Бундестага, 236 высказались “против”, еще восемь — воздержались, сообщил председатель нижней палаты Вольфганг Шойбле. Документ поддержали фракции большой коалиции — блока партий Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз и Социал-демократической партии Германии, а также Зеленые. Против проголосовали фракции Левой, Свободной демократической партий и правопопулистской “Альтернативы для Германии”.
Целью законопроекта, который носит официальное название “третий закон защиты населения”, является, среди прочего, законодательное закрепление и конкретизация принятых ранее в стране мер по борьбе с распространением коронавируса, которые были введены постановлениями правительства.
В законе о защите населения от инфекционных болезней ранее содержалась общая упоминание о введении “необходимых мер для защиты” от болезней, к которым могут прибегнуть “соответствующие органы власти”. В новой редакции закона, согласно принятым изменениям, появится новый пункт, который перечисляет возможные меры, которые могут вводить земельные правительства и компетентные органы власти: например, предписания по соблюдению социальной дистанции, ограничения на передвижение и контакта с другими людьми, или ограничения для проведения культурных и развлекательных мероприятий. Все эти меры были введены весной этого года и частично — в начале ноября, когда в ФРГ начал действовать так называемый “мягкий локдаун” .
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Также в законе теперь будет содержаться критическая величина количества новых случаев инфицирования, которая служит ориентиром для введения ограничений — от 35 до 50 случаев на 100 тыс. населения в течение семи последних дней.
Позже в среду законопроект поддержала также верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат. В этот же день к концу дня законопроект должен подписать федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего в четверг, 19 ноября, он вступит в силу.
Рассмотрение законопроекту в парламенте сопровождался горячими дебатами, а также несколькотысячной демонстрацией противников ограничивающих мер у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за несоблюдения участниками противоэпидемических правил и невыполнение приказа разойтись полиция с применением водометов и других спецсредств разогнала акцию протеста, были задержаны более ста человек.