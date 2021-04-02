Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия и.о. премьера

Детали

Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако в ходе коалиционных переговоров политические конкуренты обвинили исполняющего обязанности премьера во лжи.

Рютте якобы пытался избавиться от неудобного депутата партии “Христианско-демократический призыв” (ХДП) Питера Омтзихта, однако впоследствии отрицал, что вообще вспоминал его имя. Тогда лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс инициировал вотум недоверия, заявив, что Рютте “бессовестно врал всем Нидерландам в течение целой недели”.

После удачного для себя завершения голосования в парламенте Марк Рютте заявил, что воспринял его как сигнал и собирается приложить все усилия для восстановления доверия. Однако эксперты считают, что процесс создания новой коалиции под его руководством еще больше осложнилось. Сам Рютте сообщил, что намерен оставаться премьером и продолжит работу над формированием правящей коалиции.

Дополнение

В середине марта Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Марком Рютте, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах и получила 36 мест в главном законодательном органе страны.