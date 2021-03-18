Вибори у Нідерландах: лідерство партії прем'єра та інші деталі на цей момент

Деталі

Попередні підсумки свідчать, що партія в.о. прем’єра, як і очікувалося, займає перше місце і отримує 35 з 150 місць в національному парламенті, що на два більше, ніж зараз. Друге місце дістанеться “Демократам-66” (Д66), які можуть розраховувати на 24 депутатських мандати, тобто на п’ять більше в порівнянні з 2017 роком. Результати, показані цією партією, стали головною несподіванкою цих виборів, оскільки опитування громадської думки передрікали їй третє чи четверте місце і близько 17 місць в парламенті.

За даними агентства, підсумки вже підвели 322 з 356 муніципалітетів. Закінчили підрахунок голосів практично всі маленькі і середні за чисельністю населення райони країни. У найбільших містах, зокрема в Амстердамі, Гаазі, Роттердамі та Утрехті, процес триває, однак вони опублікували проміжні результати.

Реакція влади

Коментуючи підсумки виборів, Рютте заявив, що гордий, що його партія змогла виграти четверті вибори підряд. “Перед нами стоїть безліч завдань, — підкреслив в.о. прем’єр-міністра. — Нам необхідно продовжувати ефективно управляти країною в період коронавірусної кризи в найближчі тижні і місяці”. Він також зазначив, що Д66 є очевидним вибором для співпраці в рамках правлячої коаліції, і додав, що хотів би підключити “Християнсько-демократичний заклик”, який отримав 15 місць, до переговорів. Разом ці три партії отримують 75 місць в парламенті — на одне менше, ніж необхідно. Головна інтрига полягає в тому, хто стане четвертим, а може бути і п’ятим партнером у новій правлячій коаліції.

Попередній підрахунок голосів (вже підраховані більше 78%) повинен завершитися протягом четверга, а офіційні результати будуть оголошені Виборчою радою Нідерландів 26 березня. Явка на виборах склала близько 81%.