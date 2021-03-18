Выборы в Нидерландах: лидерство партии премьера и другие детали на данный момент

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Марком Рютте, одерживает победу на состоявшихся в среду парламентских выборах в Нидерландах и получает 36 мест в главном законодательном органе страны, пишет УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Предварительные итоги свидетельствуют, что партия и.о. премьера, как и ожидалось, занимает первое место и получает 35 из 150 мест в национальном парламенте, что на два больше, чем сейчас. Второе место достанется “Демократам-66” (Д66), которые могут рассчитывать на 24 депутатских мандата, то есть на пять больше по сравнению с 2017 годом. Результаты, показанные этой партией, стали главной неожиданностью этих выборов, поскольку опросы общественного мнения предрекали ей третье или четвертое место и около 17 мест в парламенте.

По данным агентства, итоги уже подвели 322 из 356 муниципалитетов. Закончили подсчет голосов практически все маленькие и средние по численности населения районы страны. В крупнейших городах, в частности в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте, процесс продолжается, однако они опубликовали промежуточные результаты.

Реакция власти

Комментируя итоги выборов, Рютте заявил, что горд, что его партия смогла выиграть четвертые выборы подряд. “Перед нами стоит множество задач, — подчеркнул и.о. премьер-министра. — Нам необходимо продолжать эффективно управлять страной в период коронавирусного кризиса в ближайшие недели и месяцы”. Он также отметил, что Д66 является очевидным выбором для сотрудничества в рамках правящей коалиции, и добавил, что хотел бы подключить “Христианско-демократический призыв”, получивший 15 мест, к переговорам. Вместе эти три партии получают 75 мест в парламенте — на одно меньше, чем необходимо. Главная интрига заключается в том, кто станет четвертым, а может быть и пятым партнером в новой правящей коалиции.

Предварительный подсчет голосов (уже подсчитаны более 78%) должен завершиться в течение четверга, а официальные результаты будут оглашены Избирательным советом Нидерландов 26 марта. Явка на выборах составила около 81%.

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