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Парламент Нідерландів не зміг винести вотум недовіри в.о. прем'єра

Київ • УНН

 • 14415 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте зможе залишитися при владі, оскільки при голосуванні про вотум недовіри в парламенті в четвер, 1 квітня, його супротивники не змогли набрати достатньої кількості голосів. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Праволіберальна Народна партія за свободу і демократію Рютте тільки в середині березня виграла парламентські вибори, проте в ході коаліційних переговорів політичні конкуренти звинуватили виконуючого обов'язки прем'єра у брехні.

Рютте нібито намагався позбутися незручного депутата партії "Християнсько-демократичний заклик" (ХДП) Пітера Омтзіхта, однак згодом заперечував, що взагалі згадував його ім'я. Тоді лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс ініціював вотум недовіри, заявивши, що Рютте "безсовісно брехав всіх Нідерландах протягом цілого тижня".

Після вдалого для себе завершення голосування в парламенті Марк Рютте заявив, що сприйняв його як сигнал і збирається докласти всіх зусиль для відновлення довіри. Однак експерти вважають, що процес створення нової коаліції під його керівництвом ще більше ускладнилось. Сам Рютте повідомив, що має намір залишатися прем'єром і продовжить роботу над формуванням правлячої коаліції.

Доповнення

У середині березня Народна партія за свободу і демократію, очолювана виконуючим обов’язки прем’єр-міністра Марком Рютте, здобула перемогу на парламентських виборах у Нідерландах і отримала 36 місць в головному законодавчому органі країни.

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