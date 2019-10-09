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Парламент Италии одобрил уменьшение числа депутатов

Киев • УНН

 • 10985 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Депутаты итальянского парламента поддержали в целом законопроект, предусматривающий существенное сокращение количества парламентариев в законодательном органе страны. В ходе проведенного во вторник, 8 октября, голосования 553 членов Палаты депутатов одобрили соответствующие изменения в Конституцию страны, 14 законодателей высказались против, а еще двое воздержались. Ранее сокращение количества депутатов в парламенте поддержало большинство в Сенате, сообщает информагентство DW, передает УНН.

Парламент Италии одобрил уменьшение числа депутатов

Согласно принятому документу, количество законодателей в обеих палатах итальянского парламента должна сократиться с нынешних 945 до 600. Верхняя палата — Сенат — будет в будущем 200, а не 315 членов, а нижняя палата — Палата депутатов — будет насчитывать согласно принятому законопроекту 400 мест, а не 630, как сейчас.

Инициатором этих изменений была левопопулистская партия “Движение пяти звезд”, которая в настоящее время составляет ядро правящей коалиции в Риме. Лидер “Движения пяти звезд” Луиджи Ди Майо назвал сегодняшнее голосование “большой победой итальянского народа”, — цитирует его dpa.

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В “Движении пяти звезд” уже на протяжении длительного времени отмечали необходимость сокращения количества мест в законодательном органе страны. Прежде всего это нужно сделать по финансовым соображениям — благодаря нововведениям экономить 300 тысяч евро бюджетных средств ежедневно, утверждают в партии.

Италия занимает второе место в Европе по количеству парламентариев в обеих палатах после Великобритании.

Следующие парламентские выборы в Италии должны состояться в 2023 году. Из-за сокращения количества мандатов теперь нужно провести реорганизацию избирательных округов. Кроме того, сейчас идет дискуссия о реформировании избирательного права.

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