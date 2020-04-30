Парк во Львове утопает в цветении сакур

Парк, в основном, насаженный сакурами, которые сейчас цветут.

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"Первые сакуры в этом парке были высажены в 2011 году. Также в качестве подарка от посла Японии было получено 20 сакур, которые мы досадили", - рассказал заместитель председателя Сиховской районной администрации Владимир Ивасюк.

Напомним, парк имени Папы Римского Иоанна Павла II торжественно открыли 28 сентября 2007 года. В сентябре 2010 года было завершено благоустройство территории - установлены светильники, лавочки, урны.