Парк во Львове утопает в цветении сакур
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во Львове парк имени Папы Римского Иоанна Павла II (возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы) утопает в цветении сакур, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Парк, в основном, насаженный сакурами, которые сейчас цветут.
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"Первые сакуры в этом парке были высажены в 2011 году. Также в качестве подарка от посла Японии было получено 20 сакур, которые мы досадили", - рассказал заместитель председателя Сиховской районной администрации Владимир Ивасюк.
Напомним, парк имени Папы Римского Иоанна Павла II торжественно открыли 28 сентября 2007 года. В сентябре 2010 года было завершено благоустройство территории - установлены светильники, лавочки, урны.