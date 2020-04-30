Парк у Львові потопає у цвітінні сакур
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Львові парк імені Папи Римського Івана-Павла ІІ (біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці) потопає у цвітінні сакур, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Парк, в основному, насаджений сакурами, які зараз цвітуть.
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"Перші сакури у цьому парку були висаджені у 2011 році. Також як подарунок від посла Японії було отримано 20 сакур, які ми досадили", — розповів заступник голови Сихівської районної адміністрації Володимир Івасюк.
Нагадаємо, парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ урочисто відкрили 28 вересня 2007 року. У вересні 2010 року було завершено благоустрій території — встановлено світильники, лавочки, смітники.