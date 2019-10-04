Парализованный мужчина снова начал ходить благодаря экзоскелету
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Парализованный мужчина снова может ходить, благодаря экзоскелету - механизму похожему на костюм "Железного человека", который контролируется мозгом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Yahoo.
"С французским мужчиной произошел инцидент в клубе, в результате которого его парализовало, но он снова может ходить благодаря контролируемому мозгом экзоскелету", - говорится в сообщении.
В этих исследованиях и опыте принял участие 28-летний житель французского Лиона Тибальт, который уже парализован в течение четырех лет.
Все началось с того, что человек упал с балкона с высоты 12 метров, вследствие чего - его полностью парализовало от плеч.
"В моем положении, когда ты ничего не можешь сделать со своим телом ... Я хотел что-то сделать со своим мозгом", - рассказал Тибальт.
Отмечается, что человек месяцами тренировался подавать сигналы мозга компьютерном аватару, прежде чем использовать экзоскелет для ходьбы. Ведь мозг парализованного человека все еще способен генерировать команды, благодаря мы которым и двигаются руки и ноги, однако из-за травмы - не могут выполнять сигналов.
Врачи отметили, что это устройство не является общедоступным, но "может улучшить качество жизни и самостоятельность пациентов".
Напомним, Маск хочет создать импланты, что свяжут мозг со смартфоном.