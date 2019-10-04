Паралізований чоловік знов почав ходити завдяки екзоскелету
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Паралізований чоловік знов може ходити, завдяки екзоскелету – механізму схожому на костюм "Залізної людини", який контролюється мозком. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Yahoo.
"З французьким чоловіком стався інцидент у клубі, внаслідок якого його паралізувало, проте він знов може ходити завдяки контрольованому мозком екзоскелету", - йдеться у повідомленні.
У цих дослідженнях та експерименті взяв участь 28-річний мешканець французького Ліону Тібальт, який вже паралізований протягом чотирьох років.
Усе почалося з того, що чоловік впав з балкону з висоти 12 метрів, унаслідок чого - його повністю паралізувало від плечей.
"У моєму становищі, коли ти нічого не можеш зробити зі своїм тілом ... Я хотів щось зробити зі своїм мозком", - розповів виданню Тібальт.
Зазначається, що чоловік місяцями тренувався подавати сигнали мозку комп’ютерному аватару, перш ніж використати екзоскелет для ходьби. Адже мозок паралізованої людини все ще здатний генерувати команди, завдяки ми яким і рухаються руки та ноги, проте через травму – не можуть виконувати сигналів.
Лікарі зазначили, що цей пристрій не є загальнодоступним, але "може покращити якість життя та самостійність пацієнтів".
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