Папа Римский признал "грехи" церкви в Руанде

Считается, что к убийству около 800 000 людей экстремистами хуту в 1994 году были причастны десятки католических священников. Известно о резне в нескольких церквях, где люди искали убежища.

До недавнего времени Ватикан придерживался позиции, что Церковь как институт не ответственна за это.

Однако в новом заявлении Ватикана говорится, что папа Франциск чувствует "глубокую печаль" за "геноцид против тутси". Он просит у Бога прощения "за грехи и пороки Церкви и ее членов", которые, как сказано в заявлении, "подверглись ненависти и насилию".