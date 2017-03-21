Папа Римський визнав "гріхи" церкви в Руанді

Вважається, що до вбивства близько 800 000 людей екстремістами хуту в 1994 році були причетні десятки католицьких священиків. Відомо про різанину в кількох церквах, де люди шукали прихистку.

Донедавна Ватикан дотримувався позиції, що Церква як інституція не відповідальна за це.

Однак у новій заяві Ватикану сказано, що папа Франциск відчуває “глибокий сум” за “геноцид проти тутсі”. Він просить у Бога пробачення “за гріхи і вади Церкви і її членів”, котрі, як сказано в заяві, “піддалися ненависті й насиллю”.