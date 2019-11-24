Папа Римский посетил Хиросиму и осудил использование ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Папа Римский Франциск во время визита в японский город Хиросима осудил использование ядерного оружия и назвал это явление "преступлением", сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Использование атомной энергии для целей войны сегодня больше, чем обычно, является преступлением не только против достоинства человека, но и против любого возможного будущего для нашего общего мира", - сказал понтифик в Мемориале мира.
Перед этим Папа Римский посетил Нагасаки. Там он призвал страны мира уничтожить ядерное оружие.
Напомним, 6 августа 1945 США сбросили ядерную бомбу на Хиросиму, в результате чего погибли около 140 тысяч человек. Через три дня после этого атомная бомба убила 74 тысяч людей в Нагасаки. После этого Япония капитулировала, что стало завершением Второй мировой войны.
Как сообщал УНН, 17 ноября Папа Римский Франциск устроил в Ватикане обед для полутора тысяч бедных и нуждающихся.