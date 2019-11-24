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Папа Римський відвідав Хіросіму і засудив використання ядерної зброї

Папа Римський відвідав Хіросіму і засудив використання ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Папа Римський Франциск під час візиту до японського міста Хіросіма засудив використання ядерної зброї і назвав це явище "злочином", повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Використання атомної енергії для цілей війни сьогодні, більше, ніж завжди, є злочином не тільки проти гідності людини, а й проти будь-якого можливого майбутнього для нашого спільного світу", – сказав понтифік у Меморіалі миру.

Перед цим Папа Римський відвідав Нагасакі. Там він закликав країни світу знищити ядерну зброю.

Нагадаємо, 6 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули ядерну бомбу на Хіросіму, унаслідок чого загинули близько 140 тисяч людей. Через три дні опісля атомна бомба вбила 74 тисячі людей у Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.

Як повідомляв УНН, 17 листопада Папа Римський Франциск влаштував у Ватикані обід для півтори тисячі бідних і нужденних.

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