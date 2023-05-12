Папа Римский: "Только богатые могут позволить себе иметь детей в Италии"

Рождаемость в Италии впервые упала ниже 400 000 в 2022 году, зафиксировав 14 ежегодное падение подряд, при этом общая численность населения сократилась на 179 000 до 58,85 миллиона человек.

Детали

Выступая на конференции, посвященной нарастающему демографическому кризису, Папа Франциск сказал, что снижение рождаемости сигнализирует об отсутствии надежды на будущее, а молодые поколения обременены чувством неуверенности, хрупкости и ненадежности.

«Трудности найти стабильную работу, трудности с ее сохранением, непомерно дорогие дома, заоблачная арендная плата и недостаточная заработная плата — это настоящие проблемы», — сказал он, сидя рядом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

«Свободный рынок без необходимых корректирующих мер становится диким и порождает все более серьезные ситуации и неравенство», — добавил он.

Папа сказал, что домашние животные заменяют детей в некоторых семьях, и рассказал, как женщина на недавней аудиенции открыла свою сумку и попросила папского благословения для своего ребенка, только чтобы показать, что это была собака.

«Я потерял терпение и упрекнул ее, сказав, что многие дети голодны, а ты принесла мне собаку».

Но он признал, что существуют «почти непреодолимые ограничения» для молодых женщин, которые вынуждены выбирать между карьерой и материнством. Он добавил, что ввиду высоких затрат на воспитание детей люди пересматривают свои приоритеты.

«Мы не можем пассивно мириться с тем, что так много молодых людей изо всех сил пытаются реализовать свою семейную мечту и вынуждены снижать планку желаний, соглашаясь на посредственные заменители: зарабатывать деньги, стремиться к карьере, путешествовать, ревностно охранять свободное время», - сказал понтифик.

Дополнение

Сокращение населения является серьезной проблемой для третьей по величине страны еврозоны, и министр экономики предупредил на этой неделе, что ВВП Италии рискует упасть на 18 процентных пунктов в течение следующих двух десятилетий, если текущие тенденции рождаемости сохранятся.

Министр образования заявил в четверг, что нынешние демографические данные свидетельствуют, что школьное население Италии сократится на один миллион в течение следующих 10 лет.