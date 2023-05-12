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Папа Римський: "Тільки багаті можуть дозволити собі мати дітей в Італії"

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Створення сім'ї в Італії стає «титанічним зусиллям», яке можуть дозволити собі лише багаті, заявив у п'ятницю Папа Франциск, попередивши, що «дикі» умови вільного ринку не дозволяють молодим людям мати дітей. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.

Народжуваність в Італії вперше впала нижче 400 000 у 2022 році, зафіксувавши 14 щорічне падіння поспіль, при цьому загальна чисельність населення скоротилася на 179 000 до 58,85 мільйона осіб.

Деталі

Виступаючи на конференції, присвяченій демографічній кризі, що наростає, Папа Франциск сказав, що зниження народжуваності сигналізує про відсутність надії на майбутнє, а молоді покоління обтяжені почуттям невпевненості, крихкості й ненадійності.

«Труднощі знайти стабільну роботу, труднощі з її збереженням, непомірно дорогі будинки, надхмарна орендна плата і недостатня заробітна плата — це справжні проблеми», — сказав він, сидячи поруч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

«Вільний ринок без необхідних коригувальних заходів стає диким і породжує все більш серйозні ситуації та нерівність», — додав він.

Папа сказав, що домашні тварини замінюють дітей у деяких сім'ях, і розповів, як жінка на нещодавній аудієнції відкрила свою сумку і попросила папського благословення для своєї дитини, тільки щоб показати, що це був собака.

«Я втратив терпіння і дорікнув її, сказавши, що багато дітей голодні, а ти принесла мені собаку».

Але він визнав, що існують «майже непереборні обмеження» для молодих жінок, які змушені обирати між кар'єрою та материнством. Він додав, що з огляду на високі витрати на виховання дітей люди переглядають свої пріоритети.

«Ми не можемо пасивно миритися з тим, що так багато молодих людей щосили намагаються реалізувати свою сімейну мрію і змушені знижувати планку бажань, погоджуючись на посередні замінники: заробляти гроші, прагнути кар'єри, подорожувати, ревно охороняти вільний час», - сказав понтифік.

Доповнення

Скорочення населення є серйозною проблемою для третьої за величиною країни єврозони, і міністр економіки попередив цього тижня, що ВВП Італії ризикує впасти на 18 процентних пунктів упродовж наступних двох десятиліть, якщо поточні тенденції народжуваності збережуться.

Міністр освіти заявив у четвер, що нинішні демографічні дані свідчать, що шкільне населення Італії скоротиться на один мільйон протягом наступних 10 років.

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