Папа Римський: "Тільки багаті можуть дозволити собі мати дітей в Італії"

Народжуваність в Італії вперше впала нижче 400 000 у 2022 році, зафіксувавши 14 щорічне падіння поспіль, при цьому загальна чисельність населення скоротилася на 179 000 до 58,85 мільйона осіб.

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Виступаючи на конференції, присвяченій демографічній кризі, що наростає, Папа Франциск сказав, що зниження народжуваності сигналізує про відсутність надії на майбутнє, а молоді покоління обтяжені почуттям невпевненості, крихкості й ненадійності.

«Труднощі знайти стабільну роботу, труднощі з її збереженням, непомірно дорогі будинки, надхмарна орендна плата і недостатня заробітна плата — це справжні проблеми», — сказав він, сидячи поруч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

«Вільний ринок без необхідних коригувальних заходів стає диким і породжує все більш серйозні ситуації та нерівність», — додав він.

Папа сказав, що домашні тварини замінюють дітей у деяких сім'ях, і розповів, як жінка на нещодавній аудієнції відкрила свою сумку і попросила папського благословення для своєї дитини, тільки щоб показати, що це був собака.

«Я втратив терпіння і дорікнув її, сказавши, що багато дітей голодні, а ти принесла мені собаку».

Але він визнав, що існують «майже непереборні обмеження» для молодих жінок, які змушені обирати між кар'єрою та материнством. Він додав, що з огляду на високі витрати на виховання дітей люди переглядають свої пріоритети.

«Ми не можемо пасивно миритися з тим, що так багато молодих людей щосили намагаються реалізувати свою сімейну мрію і змушені знижувати планку бажань, погоджуючись на посередні замінники: заробляти гроші, прагнути кар'єри, подорожувати, ревно охороняти вільний час», - сказав понтифік.

Доповнення

Скорочення населення є серйозною проблемою для третьої за величиною країни єврозони, і міністр економіки попередив цього тижня, що ВВП Італії ризикує впасти на 18 процентних пунктів упродовж наступних двох десятиліть, якщо поточні тенденції народжуваності збережуться.

Міністр освіти заявив у четвер, що нинішні демографічні дані свідчать, що шкільне населення Італії скоротиться на один мільйон протягом наступних 10 років.