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Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

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Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
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Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян «братьями» и призвал к взаимопониманию

Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян «братьями» и призвал к взаимопониманию

Киев  •  УНН

 • 1771 просмотра

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Во время визита на Корсику Папа Франциск помолился за мир, назвав украинцев и россиян братьями. Понтифик призвал к взаимопониманию между народами, подчеркнув, что война - это всегда поражение.

Папа Римский Франциск, посещая французский остров Корсика, помолился за мир. Во время молитвы он вспомнил не только об украинцах, но и о россиянах. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

Во время молитвы к Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и русского народа", Папа Римский сказал:

"Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!".

Напомним

Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах до Рождества. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.

Папа Франциск сокращает зарплату кардиналам - СМИ23 окт. 2024, 13:48 • 15561 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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