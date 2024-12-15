Папа Римский Франциск назвал украинцев и россиян «братьями» и призвал к взаимопониманию
Киев • УНН
Во время визита на Корсику Папа Франциск помолился за мир, назвав украинцев и россиян братьями. Понтифик призвал к взаимопониманию между народами, подчеркнув, что война - это всегда поражение.
Папа Римский Франциск, посещая французский остров Корсика, помолился за мир. Во время молитвы он вспомнил не только об украинцах, но и о россиянах. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.
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Во время молитвы к Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и русского народа", Папа Римский сказал:
"Они братья, двоюродные братья. Пусть они придут к взаимопониманию! Война - это всегда поражение. Мир всему миру!".
Напомним
Папа Римский призвал международное сообщество достичь прекращения огня на всех фронтах до Рождества. Понтифик помолился за мир в Украине, на Ближнем Востоке и других конфликтных регионах.
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