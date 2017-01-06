Папа Франциск поздравил православных верующих с Рождеством и пожелал мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Папа Франциск поздравил с Рождеством и пожелал всем христианам, придерживающимся Юлианского календаря "чтобы новое рождение Господа Иисуса наполнило их Светом и Миром", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины при Святом Престоле.
Как сообщили в пресс-службе, в пятницу, 6 января, на площади Святого Петра в Ватикане во время торжеств Богоявления Господня, Папа Франциск поздравил с Рождеством и пожелал всем христианам, придерживающимся Юлианского календаря "чтобы новое рождение Господа Иисуса наполнило их Светом и Миром"!
Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.
Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.