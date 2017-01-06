Папа Франциск привітав православних вірян із Різдвом та побажав миру

Як повідомили у прес-службі, у п’ятницю, 6 січня, на площі Святого Петра у Ватикані під час урочистостей Богоявлення Господнього, Папа Франциск привітав із Різдвом та побажав усім християнам, які дотримуються Юліанського календаря «аби нове народження Господа Ісуса наповнило їх Світлом і Миром»!

Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.

Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.