Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на российские "законодательные инициативы" по признанию "незаконной" передачи Крыма и назвали их паническими, передает УНН.

В дипведомстве отметили, что внесение в российскую Госдуму законопроекта о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Украине Крым является ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права.

Между тем, агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные же обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, добавили в МИД.

Сотни раз пойманная на лжи и скомпрометированная российская власть может сколько угодно продолжать свою пропаганду, в том числе под видом законотворчества, но это не изменит признанной мировым сообществом реальности: Крым - это Украина. Указанный законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает, что этот факт, как и неизбежность деоккупации, четко осознают и в Москве, поэтому и возникают такие панические инициативы - говорится в заявлении дипведомства.

Ранее

В госдуму страны-агрессора внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Текст под названием "о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР" опубликован в электронной базе законодательного органа власти рф.