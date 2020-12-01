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Пандемия: ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Заключение по вакцине от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компании BioNTech и ее американским партнером Pfizer, может быть дано уже к концу году. Об этом сообщило во вторник в пресс-релизе Европейское агентство по лекарственным препаратам, пишет УНН.

“Если представленные данные достаточно полные, для того чтобы сделать вывод относительно качества, безопасности и эффективности вакцины, Европейское агентство по лекарственным препаратам может завершить оценку к внеплановой встрече, запланированной к проведению не позднее 29 декабря”, — говорится в сообщении регулятора. В свою очередь заключение по вакцине американской компании Moderna может быть вынесено не позднее 12 января, отмечается в другом пресс-релизе.

Выдача заключений может быть осуществлена быстрее, чем обычно, в связи с тем, что компании уже предоставили агентству большой объем данных за последние несколько месяцев. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, если заключение будет положительным, Европейская комиссия сможет выдать формальное разрешение на использование вакцины в течение нескольких дней.

Как свидетельствует из пресс-релизов Европейского агентства по лекарственным препаратам, оба производителя подали заявки на условное разрешение на использование своих вакцин. Они будут одобрены, если регулятор придет к выводу, что преимущества вакцины превосходят риски, связанные с защитой от COVID-19. При этом компании продолжат предоставлять агентству результаты проводимых в дальнейшем испытаний.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть ранее, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

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