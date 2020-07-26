Пандемия: власти США заявили, что обладают всеми необходимыми инструментами для противодействия пандемии

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Власти Соединенных Штатов обладают всеми необходимыми инструментами для борьбы со вспышками коронавирусной инфекции, которые наблюдаются в ряде американских штатов. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CBS министр здравоохранения США Алекс Азар, передает УНН.

“Как сказал президент, мы сталкиваемся с очень серьезной ситуацией с этими вспышками. Это серьезно, но хорошая новость заключается в том, что благодаря руководству президента у нас есть инструменты, чтобы справиться с этим. У системы здравоохранения есть (необходимый) потенциал... у нас есть средства личной защиты”, — сказал министр.

В ответ ведущая CBS попросила пояснить, означает ли это, что число летальных исходов из-за заболевания, вызываемого новым коронавирусом, будет выше, чем прогнозировалось ранее. “Речь идет не столько о прогнозах, сколько о том, что мы с этим делаем. Нам нужно носить защитные маски, нам нужно соблюдать социальную дистанцию, правила личной гигиены. В зонах, где зафиксированы очаги, нужно закрывать бары, ограничивать потребление пищи в помещении (внутри ресторанов и кафе), ограничивать наши встречи дома. Мы знаем, что это работает”, — ответил Азар.

“Если мы надеваем наши маски, мы можем избежать дальнейших закрытий, а если нет, то будут последствия”, — предупредил руководитель американского Минздрава.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются максимальные показатели роста заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,19 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 146 тыс. человек.

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