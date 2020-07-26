Пандемія: влада США заявила, що володіє усіма необхідними інструментами для протидії пандемії

“Як сказав президент, ми стикаємося з дуже серйозною ситуацією з цими спалахами. Це серйозно, але хороша новина полягає в тому, що завдяки керівництву президента у нас є інструменти, щоб впоратися з цим. У системи охорони здоров’я є (необхідний) потенціал... у нас є засоби особистого захисту”, — сказав міністр.

У відповідь ведуча CBS попросила пояснити, чи означає це, що число смертей через захворювання, яке викликається новим коронавірусів, буде вище, ніж прогнозувалося раніше. “Мова йде не стільки про прогнози, скільки про те, що ми з цим робимо. Нам потрібно носити захисні маски, нам потрібно дотримуватися соціальної дистанції, правила особистої гігієни. У зонах, де зафіксовані спалахи, потрібно закривати бари, обмежувати споживання їжі в приміщенні (всередині ресторанів і кафе), обмежувати наші зустрічі вдома. Ми знаємо, що це працює”, — відповів Азар.

“Якщо ми надягаємо наші маски, ми можемо уникнути подальших закриттів, а якщо немає, то будуть наслідки”, — попередив керівник американського МОЗ.

В останні тижні в ряді американських штатів, в тому числі у Флориді, Арізоні, Техасі і Каліфорнії, відзначаються максимальні показники зростання захворюваності. У зв’язку з цим місцева влада припинила розпочатий раніше процес ослаблення або скасування санітарних обмежень.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, у США зафіксовано понад 4,19 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 146 тис. осіб.