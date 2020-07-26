Пандемія: влада США заявила, що володіє усіма необхідними інструментами для протидії пандемії

ukru
19 березня, 18:42 • 50659 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103264 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102470 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118031 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124391 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120531 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156635 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125164 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124849 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123956 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 51940 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 15055 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 31453 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 36176 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 29965 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 95945 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 103773 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 87995 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 156635 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 53692 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 60948 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108344 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126546 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125898 перегляди
Актуальне
Пандемія: влада США заявила, що володіє усіма необхідними інструментами для протидії пандемії

Пандемія: влада США заявила, що володіє усіма необхідними інструментами для протидії пандемії

Київ • УНН

 • 18315 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Влада Сполучених Штатів володіє усіма необхідними інструментами для боротьби зі спалахами коронавірусної інфекції, які спостерігаються в ряді американських штатів. Таку думку висловив у неділю в ефірі телекомпанії CBS міністр охорони здоров’я США Алекс Азар, передає УНН.

“Як сказав президент, ми стикаємося з дуже серйозною ситуацією з цими спалахами. Це серйозно, але хороша новина полягає в тому, що завдяки керівництву президента у нас є інструменти, щоб впоратися з цим. У системи охорони здоров’я є (необхідний) потенціал... у нас є засоби особистого захисту”, — сказав міністр.

У відповідь ведуча CBS попросила пояснити, чи означає це, що число смертей через захворювання, яке викликається новим коронавірусів, буде вище, ніж прогнозувалося раніше. “Мова йде не стільки про прогнози, скільки про те, що ми з цим робимо. Нам потрібно носити захисні маски, нам потрібно дотримуватися соціальної дистанції, правила особистої гігієни. У зонах, де зафіксовані спалахи, потрібно закривати бари, обмежувати споживання їжі в приміщенні (всередині ресторанів і кафе), обмежувати наші зустрічі вдома. Ми знаємо, що це працює”, — відповів Азар.

“Якщо ми надягаємо наші маски, ми можемо уникнути подальших закриттів, а якщо немає, то будуть наслідки”, — попередив керівник американського МОЗ.

В останні тижні в ряді американських штатів, в тому числі у Флориді, Арізоні, Техасі і Каліфорнії, відзначаються максимальні показники зростання захворюваності. У зв’язку з цим місцева влада припинила розпочатий раніше процес ослаблення або скасування санітарних обмежень.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, у США зафіксовано понад 4,19 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 146 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32