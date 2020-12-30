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Пандемия: в США заявили, что нашли второго носителя нового штамма вируса на своей территории

Киев • УНН

 • 12535 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Специалисты в Колорадо предполагают, что выявили второй на территории США случай заражения человека новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом в среду сообщил телеканал CNN, передает УНН.

Пандемия: в США заявили, что нашли второго носителя нового штамма вируса на своей территории

Во вторник губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что в штате зафиксирован первый случай заражения указанной разновидностью вируса. В заявлении, опубликованном на сайте Полиса, уточнялось, что специалисты в Колорадо “выявили эту разновидность вируса первыми в стране”. По словам губернатора, инфицированный — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок.

Руководитель управления здравоохранения округа Элберт (штат Колорадо) Дуэйн Смит сообщил CNN, что инфицированный мужчина работает в медицинском центре. По словам руководителя управления, теперь специалисты считают, что заразился еще один сотрудник данного учреждения. У него тоже может быть новая разновидность вируса, но это пока окончательно не подтверждено, отмечает телеканал.

Как уточнил Смит, “пока нет свидетельств” того, что инфекция распространилась за пределы указанного центра.

Добавим, что накануне стало известно, что новый штам вируса впервые обнаружили в США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 338,6 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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