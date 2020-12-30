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Пандемія: у США заявили, що знайшли другого носія нового штаму вірусу на своїй території

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Фахівці в Колорадо припускають, що виявили другий на території США випадок зараження людини новим штамом коронавірусу, який раніше був виявлений у Великій Британії. Про це в середу повідомив телеканал CNN, передає УНН.

Пандемія: у США заявили, що знайшли другого носія нового штаму вірусу на своїй території

У вівторок губернатор Колорадо Джаред Поліс заявив, що у штаті зафіксовано перший випадок зараження зазначеним різновидом вірусу. У заяві, опублікованій на сайті Поліса, уточнювалося, що фахівці в Колорадо “виявили цей різновид вірусу першими в країні”. За словами губернатора, інфікований — чоловік у віці від 20 до 29 років. Він знаходиться в ізоляції. Згідно з даними влади, останнім часом він не скоював далеких поїздок.

Керівник управління охорони здоров’я округу Елберт (штат Колорадо) Дуейн Сміт повідомив CNN, що інфікований чоловік працює в медичному центрі. За словами керівника управління, тепер фахівці вважають, що заразився ще один співробітник цієї установи. У нього теж може бути новий різновид вірусу, але це поки остаточно не підтверджено, зазначає телеканал.

Як уточнив Сміт, “поки немає свідоцтв” того, що інфекція поширилася за межі вказаного центру.

Додамо, що напередодні стало відомо, що новий штам вірусу вперше виявили у США.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США виявлено понад 19,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 338,6 тисячі осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

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