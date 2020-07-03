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Пандемия: в России уже свыше 667 тысяч случаев COVID-19, за сутки умерли ещё 176 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 718, уже восемь дней подряд этот показатель ниже 7 тыс. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет УНН.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 667 883. Четыре дня суточный рост не превышает 1%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в оккупированном РФ Севастополе (0%), данные с которого учитывают российские ведомства, Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Северной Осетии (0,5%), Калининградской области (0,6%).

Новые 659 случаев выявлены в Москве, 271 — в Ханты-Мансийском АО, 263 — в Санкт-Петербурге, 249 — в Иркутской области и 229 — в Нижегородской области. Всего в настоящее время болеет в РФ 220 131 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 915, всего уже выздоровели 437 893 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 65,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ

В частности, за сутки выздоровел 1 591 пациент в Москве, 491 — в Санкт-Петербурге, 322 — в Воронежской области, 271 — в Ростовской области и 251 — в Нижегородской области.

Число умерших из-за коронавируса за сутки составило в России 176 против 147 днем ранее, всего от инфекции умерли 9 859 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,48% от всех заразившихся в России.

За сутки были зафиксированы 45 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 34 — в Москве, 9 — в Красноярском крае, 7 — в Свердловской области, 5 — в Нижегородской области, по 4 — в Тульской и Новосибирской областях, а также Ханты-Мансийском АО.

Статистика COVID-19 в РФ на 3 июля 2020 года.

Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя:

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