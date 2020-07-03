Пандемія: у Росії вже понад 667 тисяч випадків COVID-19, за добу померли ще 176 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії становить 6 718, вже вісім днів поспіль цей показник нижче 7 тис. Про це повідомили журналістам в п’ятницю в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції, пише УНН.
Згідно з даними штабу, загальна кількість інфікованих досягла 667 883. Чотири дні добове зростання не перевищує 1%. Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в окупованому РФ Севастополі (0%), дані з якого враховують російські відомства, Москві (0,3%), Московській області (0,5%), Північній Осетії (0,5%), Калінінградській області (0,6%).
Нові 659 випадків виявлено в Москві, 271 — в Ханти-Мансійському АО, 263 — в Санкт-Петербурзі, 249 — в Іркутській області і 229 — в Нижньогородській області. Всього в даний час хворіє в РФ 220 131 осіб.
Кількість одужалих пацієнтів, у яких діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 8 915, всього вже одужали 437 893 особи. Згідно з даними штабу, частка одужалих перевищила 65,5% від загального числа інфікованих коронавірусом в РФ
Зокрема, за добу одужав 1 591 пацієнт в Москві, 491 — у Санкт-Петербурзі, 322 — у Воронезькій області, 271 — в Ростовській області і 251 — в Нижньогородській області.
Кількість померлих через коронавірус за добу склала в Росії 176 проти 147 днем раніше, всього від інфекції померли 9 859 осіб. Згідно з даними штабу, загальна кількість померлих становить 1,48% від всіх інфікованих у Росії.
За добу було зафіксовано 45 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 34 — у Москві, 9 — в Красноярському краї, 7 — в Свердловській області, 5 — в Нижегородській області, по 4 — у Тульській і Новосибірській областях, а також Ханти-Мансійському АО .
Статистика COVID-19 в РФ на 3 липня 2020 року.
Відзначимо, що російські відомства враховують дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя: