Пандемія: у Росії вже понад 667 тисяч випадків COVID-19, за добу померли ще 176 людей

КИЇВ. 3 липня. УНН. Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Росії становить 6 718, вже вісім днів поспіль цей показник нижче 7 тис. Про це повідомили журналістам в п’ятницю в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавірусної інфекції, пише УНН.