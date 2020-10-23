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Пандемия: в Польше зафиксирован суточный рекорд инфицирования COVID-19, с завтрашнего дня объявлены новые ограничения

Киев  •  УНН

 • 61951 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 632 человек в Польше, правительство республики приняло решение ввести новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса, в частности, закрыв для посетителей рестораны, кафе и бары, пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.

“Лабораторные исследования подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 632 человек. По сообщению Минздрава, 153 пациента скончались. С четверга выздоровели 2 888 человек, инфицированных коронавирусом”, — указано в сообщении.

Большинство новых случаев касается Мазовецкого воеводства (2075). Остальные из: Малой Польши (1554), Силезии (1305), Куявско-Поморского воеводства (1207), Великой Польши (1050), Подкарпатья (852), Лодзи (800), Люблина (743), Померании (741), Нижней Силезии (667), Свентокшиского (639), Западно-Поморского (558), Любушского (449), Опольского (401), Варминско-Мазурского (365) и Подляского (226) воеводств.

По данным местного Минздрава “16 человек умерли из-за COVID-19, а 137 человек умерли из-за совмещения COVID-19 с другими заболеваниями. Всего с начала эпидемии подтверждено наличие коронавируса у 228 318 человек. 4 172 пациента умерли”.

В пятницу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил: “Ограничение деятельности ресторанов, пабов, кофеен — все предприятия такого типа не смогут работать так, как раньше. Они смогут предлагать еду и напитки только на вынос”, — сказал он и подчеркнул, что такая мера вводится только на две недели с возможностью продления с учетом эпидемиологической ситуации.

Среди других мер — запрет собираться в группах более пяти человек, если речь не идет о членах одной семьи, перевод на дистанционное обучение всех школьников, за исключением начальных классов, закрытие санаториев.

“Ситуация остается сложной, динамичной”, — указал премьер, напомнив, что показатели суточного прироста заболевших и смертность значительно выросли. “Мы должны действовать решительно, — добавил он. — Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить”.

По словам Моравецкого, вводимые ограничения должны дать результат и отразиться на статистике через 10-14 дней. “Если результата не будет, нам придется предпринять дальнейшие шаги”, — сказал он, не исключив закрытия границ и других радикальных мер.

Согласно данным ВООЗ — в Польше 202 579 инфицированных, 3 851 их них погиб.

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