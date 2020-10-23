Пандемія: у Польщі зафіксовано добовий рекорд інфікувань COVID-19, відзавтра оголошені нові обмеження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лабораторні дослідження підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 13 632 осіб у Польщі, уряд республіки прийняв рішення ввести нові обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу, зокрема, закривши для відвідувачів ресторани, кафе і бари, пише УНН з посиланням на Polskie Radio.

“Лабораторні дослідження підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 13 632 осіб. За повідомленням Міністерства охорони здоров’я, 153 пацієнта померли. З четверга одужали 2 888 осіб, інфікованих коронавірусом”, — зазначено в повідомленні.

Більшість нових випадків стосується Мазовецького воєводства (2075). Решта з: Малої Польщі (1554), Сілезії (1305), Куявсько-Поморського воєводства (1207), Великої Польщі (1050), Підкарпаття (852), Лодзі (800), Любліна (743), Померанії (741), Нижньої Сілезії (667), Свєнтокшиського (639), Західно-Поморського (558), Любуського (449), Опольського (401), Вармінсько-Мазурського (365) і Підляського (226) воєводств.

За даними місцевого МОЗ “16 людей померли через COVID-19, а 137 осіб померли через суміщення COVID-19 з іншими захворюваннями. Всього з початку епідемії підтверджено наявність коронавірусу у 228 318 осіб. 4 172 пацієнта померли”.

У п’ятницю на прес-конференції прем’єр-міністр республіки Матеуш Моравєцкій повідомив: “Обмеження діяльності ресторанів, пабів, кав’ярень — всі підприємства такого типу не зможуть працювати так, як раніше. Вони зможуть пропонувати їжу і напої тільки на виніс”, — сказав він і підкреслив, що такий захід вводиться тільки на два тижні з можливістю продовження з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Серед інших заходів — заборона збиратися в групах більше п’яти осіб, якщо мова не йде про членів однієї сім’ї, переведення на дистанційне навчання всіх школярів, за винятком початкових класів, закриття санаторіїв.

“Ситуація залишається складною, динамічною”, — вказав прем’єр, нагадавши, що показники добового приросту хворих і смертність значно зросли. “Ми повинні діяти рішуче, — додав він. — Нас дуже турбує темп приросту, його потрібно зупинити”.

За словами Моравєцкого, обмеження, що вводяться, повинні дати результат і відбитися на статистиці через 10-14 днів. “Якщо результату не буде, нам доведеться зробити подальші кроки”, — сказав він, не виключивши закриття кордонів і інших радикальних заходів.

Згідно з даними ВООЗ — в Польщі 202 579 інфікованих, 3 851 з них загинув.

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