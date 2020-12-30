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Пандемия: первую смерть от COVID-19 зафиксировала Монголия

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Власти Монголии зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19. Об этом в среду сообщило местное агентство МОНЦАМЭ со ссылкой на монгольское министерство здравоохранения, пишет УНН.

Пандемия: первую смерть от COVID-19 зафиксировала Монголия

По сообщениям агентства, умершей было 76 лет, она получала медицинскую помощь в столице Улан-Баторе. Как отмечают в ведомстве, пациентка страдала и от других серьезных заболеваний, в том числе диабета, гипертонии, хронического гепатита C. Минздрав назвал COVID-19 “сопутствующим” заболеванием.

По информации газеты South China Morning Post, женщина умерла в субботу.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и национальных властей, включил этот случай в свою статистику в качестве летального.

Как сообщает агентство МОНЦАМЭ, за последние сутки в Монголии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 195 человек, из них 824 человека уже поправились.

Согласно статистике ВОЗ — в Монголии 1 175 заболевших, летальный случай в статистике на данный момент не занесен.

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