Пандемія: першу смерть від COVID-19 зафіксувала Монголія

За повідомленнями агентства, померлій було 76 років, вона отримувала медичну допомогу в столиці Улан-Баторі. Як зазначають у відомстві, пацієнтка страждала і від інших серйозних захворювань, в тому числі діабету, гіпертонії, хронічного гепатиту C. МОЗ назвало COVID-19 “супутнім” захворюванням.

За інформацією газети South China Morning Post, жінка померла в суботу.

Університет Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій і національної влади, включив цей випадок в свою статистику в якості летального.

Як повідомляє агентство МОНЦАМЕ, за останню добу в Монголії виявлено 20 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих становить 1 195 осіб, з них 824 людини вже одужали.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Монголії 1 175 хворих, летальний випадок в статистиці на даний момент була внесена.