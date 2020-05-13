Пандемия коронавируса внесла коррективы в медреформу - Шмыгаль

"Что касается опорных больниц, они есть - это один из этапов реформы. Реформа продолжается. Мы будем ее реализовывать, возможно, с некоторыми коррективами, которые вносит коронавирус и мировая пандемия, в принципе, для организации медицинской системы мира, не только Украины. Но, конечно, мы сейчас очень внимательно с экспертами смотрим, как мы будем двигаться вперед с реализацией медреформы", - рассказал Шмыгаль.

Также он отметил, что сейчас очень внимательно перечисляются тарифы НСЗУ.

"Действительно, в некоторых из них есть занижение, мы сегодня это приводим в надлежащее состояние", - сообщил премьер.

Ранее в УНН сообщалось, что Министерство здравоохранения не останавливает второй этап медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля 2020 года. Все действия нового руководства Минздрава направлены на то, чтобы изменить ситуацию и в результате реформы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц.