Пандемия коронавируса: отменен чемпионат Европы по прыжкам на батуте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Международная федерация гимнастики (FIG) решила перенести ряд международных соревнований по прыжкам на батуте, передает УНН со ссылкой на "FIG".
Чемпионат Европы в Гетеборге, который должен был пройти 7-10 мая, был отменен. Режима карантина в Швеции нет, но границы большинства стран для спортсменов закрыты.
Также сообщается о переносе из-за пандемии COVID-19 этапов Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии (Брешия, 19-20 июня) и Португалии (Комбре, 27-28 июня).
Как писал УНН, чемпионат Европы по велоспорту был перенесен на год.