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Пандемія коронавірусу: чемпіонат Європи з велоспорту перенесли на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Чемпіонат Європи з велоспорту на шосе-2020 перенесено на рік через світову ситуацію з пандемією коронавірусу, інформує УНН з посиланням на сайт Європейського союзу велосипедистів.

Пандемія коронавірусу: чемпіонат Європи з велоспорту перенесли на рік

“У зв’язку з важкою ситуацією, що зачіпає весь світ, Європейський союз велосипедистів повинен оголосити, що чемпіонат Європи на шосе в Трентіно (Італія) з 9 по 13 вересня буде перенесений на 2021 рік і пройде в тому ж місті”, — сказано у зверненні Європейського союзу велосипедистів.

Відзначимо, що точні дати між кількома варіантами (1-5 вересня 2021 року або 8-12 вересня 2021 роки) будуть оголошені в найближчі кілька місяців, коли з’явиться календар на 2021 рік.

Нагадаємо, що минулого року на ЧЄ Україна завоювала одне “золото” завдяки юніору Андрію Пономарю.

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