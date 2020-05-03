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Пандемия коронавируса: чемпионат Европы по велоспорту перенесли на год

Киев • УНН

 • 10164 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе 2020 был перенесен на год из-за мировой ситуации с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейского союза велосипедистов.

Пандемия коронавируса: чемпионат Европы по велоспорту перенесли на год

“В связи с тяжелой ситуацией, затрагивающей весь мир, Европейский союз велосипедистов должен заявить, что чемпионат Европы на шоссе в Трентино (Италия) с 9 по 13 сентября будет перенесен на 2021 и пройдет в том же городе”, — сказано в обращении Европейского союза велосипедистов.

Отметим, что точные даты между несколькими вариантами (1-5 сентября 2021 или 8-12 сентября 2021 года) будут объявлены в ближайшие несколько месяцев, когда появится календарь на 2021.

Напомним, что в прошлом году на ЧЕ Украина завоевала одно “золото” благодаря юниору Андрей Пономарев.

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