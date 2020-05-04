Пандемія коронавірусу: відмінено чемпіонат Європи з стрибків на батуті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міжнародна федерація гімнастики (FIG) вирішила перенести ряд міжнародних змагань зі стрибків на батуті, передає УНН з посиланням на "FIG".
Чемпіонат Європи в Гетеборзі, який мав пройти 7-10 травня, був скасований. Режиму карантину в Швеції немає, але кордони більшості країн для спортсменів закриті.
Також повідомляється про перенесення через пандемію COVID-19 етапів Кубка світу зі стрибків на батуті в Італії (Брешія, 19-20 червня) і Португалії (Комбре, 27-28 червня).
Як писав УНН, чемпіонат Європи з велоспорту був перенесений на рік.