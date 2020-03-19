Пандемия коронавируса от COVID-19 в Италии умерло более 3,4 тысячи человек, более 41 тысяча лиц - инфицирована

КИЕВ. 19 марта. УНН. Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 427. Всего с начала вспышки умерли более 3,4 тысяч человек, заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.