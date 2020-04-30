Пандемия коронавируса: в Росгвардии впервые за время вспышки COVID-19 назвали число инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Росгвардия зафиксировала 339 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает УНН.
Это первое официальное сообщение Росгвардии о количестве заболевших среди сотрудников.
В ведомстве отметили, что тяжелых случаев среди заболевших нет. 35 человек уже выздоровели.
Ранее из силовых ведомств РФ статистику по заболеваемости давало Минобороны — ведомство ежедневно отчитывается о новых случаях среди военных и гражданского персонала. По состоянию на 30 апреля было выявлено более 2600 случаев, из них непосредственно у военнослужащих — 1044. Еще 1075 случаев заболевания коронавирусом выявили в военных вузах, 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях.
Из всех зараженных вылечились 92 человека. Об умерших от COVID-19 среди военослужащих и гражданского персонала не сообщается.
Добавим, в РФ зафиксированно 106 498 случаев, 1 073 из них — летальные.