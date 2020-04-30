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Пандемия коронавируса: в Росгвардии впервые за время вспышки COVID-19 назвали число инфицированных

Киев • УНН

 • 11892 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Росгвардия зафиксировала 339 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава. Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает УНН.

Пандемия коронавируса: в Росгвардии впервые за время вспышки COVID-19 назвали число инфицированных

Это первое официальное сообщение Росгвардии о количестве заболевших среди сотрудников.

В ведомстве отметили, что тяжелых случаев среди заболевших нет. 35 человек уже выздоровели.

Ранее из силовых ведомств РФ статистику по заболеваемости давало Минобороны — ведомство ежедневно отчитывается о новых случаях среди военных и гражданского персонала. По состоянию на 30 апреля было выявлено более 2600 случаев, из них непосредственно у военнослужащих — 1044. Еще 1075 случаев заболевания коронавирусом выявили в военных вузах, 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях.

Из всех зараженных вылечились 92 человека. Об умерших от COVID-19 среди военослужащих и гражданского персонала не сообщается.

Добавим, в РФ зафиксированно 106 498 случаев, 1 073 из них — летальные.

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