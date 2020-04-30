Пандемія коронавірусу: у Росгвардії вперше за час спалаху COVID-19 назвали кількість інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Росгвардія зафіксувала 339 випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу. Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу відомства, передає УНН.
Це перше офіційне повідомлення Росгвардії про кількість хворих серед співробітників.
У відомстві зазначили, що важких випадків серед хворих немає. 35 осіб вже одужали.
Раніше з силових відомств РФ статистику по захворюваності давало Міноборони — відомство щодня звітує про нові випадки серед військових і цивільного персоналу. Станом на 30 квітня було виявлено понад 2600 випадків, з них безпосередньо у військовослужбовців — 1044. Ще 1075 випадків захворювання коронавірусом виявили у військових вузах, 277 осіб захворіли в довузівських навчальних закладах.
З усіх заражених вилікувалися 92 людини. Про померлих від COVID-19 серед військових і цивільного персоналу не повідомляється.
Додамо, в РФ зафіксовано 106 498 випадків, 1 073 з них — летальні.