Пандемия коронавируса: во Франции назвали вариант с датой возобновления Лиги 1
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны. Об этом говорится на сайте турнира, передает УНН.
По варианту поединки Лиги 1 и Лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон 2020/21 должен стартовать 22 и 23 августа.
На данный момент Профессиональная футбольная лига Франции ожидает начала процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матче могут проводиться без зрителей.
Стоит отметить, что вынужденная пауза в чемпионате Франции продолжается с 9 марта.
Напомним, что в Париже обнаружили коронавирус в трубах с водой для очистки.