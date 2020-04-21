Пандемия коронавируса: во Франции назвали вариант с датой возобновления Лиги 1

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 0 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46105 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89735 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103633 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129699 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129810 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122079 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104960 просмотра

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Пандемия коронавируса: во Франции назвали вариант с датой возобновления Лиги 1

Пандемия коронавируса: во Франции назвали вариант с датой возобновления Лиги 1

Киев  •  УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны. Об этом говорится на сайте турнира, передает УНН.

По варианту поединки Лиги 1 и Лиги 2 возобновятся 17 июня и закончатся 25 июля. Сезон 2020/21 должен стартовать 22 и 23 августа.

На данный момент Профессиональная футбольная лига Франции ожидает начала процедуры по снятию режима самоизоляции во Франции и, в частности, условий, при которых матче могут проводиться без зрителей.

Стоит отметить, что вынужденная пауза в чемпионате Франции продолжается с 9 марта.

Напомним, что в Париже обнаружили коронавирус в трубах с водой для очистки.

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