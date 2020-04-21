Пандемія коронавірусу: у Франції назвали варіант з датою поновлення Ліги 1
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президія Ради директорів Професійної футбольної ліги Франції (LFP) опублікувала можливий варіант відновлення чемпіонату країни. Про це йдеться на сайті турніру, передає УНН.
За варіантом поєдинки Ліги 1 та Ліги 2 відновляться 17 червня та закінчаться 25 липня. Сезон-2020/21 повинен стартувати 22 і 23 серпня.
На даний момент Професійна футбольна ліга Франції очікує початку процедури по зняттю режиму самоізоляції у Франції і, зокрема, умов, при яких матчі можуть проводитися без глядачів.
Варто відзначити, що вимушена пауза в чемпіонаті Франції триває від 9 березня.
Нагадаємо, що у Парижі виявили коронавірус у трубах з водою для очищення.