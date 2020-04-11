Пандемия коронавируса стала причиной отмены Международного кубка чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пандемия коронавируса привела к отмене очередного турнира - Международного кубка чемпионов по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт МКЧ.
Организаторы поставили здоровье участников и фанатов на первое место, что и стало причиной отмены соревнований. Также причиной стала неясность с рамками завершения европейских чемпионатов сезона 2019-20 годов.
Примечательно, что дебютный розыгрыш межсезонного турнира состоялся в 2013 году. Тогда "Реал" в финале одолел "Челси".
Добавим также, действующим чемпионом Международного кубка чемпионов является "Бенфика". Матчи с участием 12 команд из Англии, Германии, Испании, Португалии, Италии и Мексики проходили на территории США, Англии, Сингапура, Китая, Швеции, Уэльса.