Пандемия коронавируса стала причиной отмены Международного кубка чемпионов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28379 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37917 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54343 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56106 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78628 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73623 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101060 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105328 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 09:29 • 107294 просмотра
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Пандемия коронавируса стала причиной отмены Международного кубка чемпионов

Пандемия коронавируса стала причиной отмены Международного кубка чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пандемия коронавируса привела к отмене очередного турнира - Международного кубка чемпионов по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт МКЧ.

Организаторы поставили здоровье участников и фанатов на первое место, что и стало причиной отмены соревнований. Также причиной стала неясность с рамками завершения европейских чемпионатов сезона 2019-20 годов.

Примечательно, что дебютный розыгрыш межсезонного турнира состоялся в 2013 году. Тогда "Реал" в финале одолел "Челси".

Добавим также, действующим чемпионом Международного кубка чемпионов является "Бенфика". Матчи с участием 12 команд из Англии, Германии, Испании, Португалии, Италии и Мексики проходили на территории США, Англии, Сингапура, Китая, Швеции, Уэльса.

Украинские Национальные Новости

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