Пандемія коронавірусу стала причиною скасування Міжнародного кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу призвела до скасування чергового турніру - Міжнародного кубку чемпіонів з футболу, передає УНН з посиланням на сайт МКЧ.
Організатори поставили здоров'я учасників і фанатів на перше місце, що і стало причиною скасування змагань. Також причиною стала неясність із рамками завершення європейських чемпіонатів сезону 2019-20 років.
Примітно, що дебютний розіграш міжсезонного турніру відбувся в 2013 році. Тоді "Реал" у фіналі здолав "Челсі".
Додамо також, чинним чемпіоном Міжнародного кубка чемпіонів є "Бенфіка". Матчі за участі 12 команд з Англії, Німеччини, Іспанії, Португалії, Італії та Мексики проходили на території США, Англії, Сінгапуру, Китаю, Швеції, Уельсу.