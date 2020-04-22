Пандемия коронавируса стала причиной корректировки графика турниров сборной Украины U-16

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45949 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89646 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103616 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129802 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173926 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122077 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103079 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пандемия коронавируса стала причиной корректировки графика турниров сборной Украины U-16

Пандемия коронавируса стала причиной корректировки графика турниров сборной Украины U-16

Киев  •  УНН

 • 11314 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Юниорская сборная Украины пропустит подготовительный турнир в отборочных поединках квалификационного этапа чемпионата Европы (U-16/17) 2021 года в связи с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на УАФ.

В период с 24 по 29 апреля должен был проходить Турнир развития УЕФА с участием юношеских сборных по футболу U-16 Украины, Финляндии, Австрии и Ганы.

Из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА международный турнир в Финляндии был отменен.

Стоит отметить, что 7-го, 10-го и 13 октября юношескую сборную Украины U-16/17 (футболисты не старше 2004 года рождения) в Грузии ждут первые официальные матчи - поединки квалификационного раунда чемпионата Европы (U-17) 2021 года, в которых соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.

Украинские Национальные Новости

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