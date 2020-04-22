Пандемия коронавируса стала причиной корректировки графика турниров сборной Украины U-16
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Юниорская сборная Украины пропустит подготовительный турнир в отборочных поединках квалификационного этапа чемпионата Европы (U-16/17) 2021 года в связи с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на УАФ.
В период с 24 по 29 апреля должен был проходить Турнир развития УЕФА с участием юношеских сборных по футболу U-16 Украины, Финляндии, Австрии и Ганы.
Из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий до дополнительного решения УЕФА международный турнир в Финляндии был отменен.
Стоит отметить, что 7-го, 10-го и 13 октября юношескую сборную Украины U-16/17 (футболисты не старше 2004 года рождения) в Грузии ждут первые официальные матчи - поединки квалификационного раунда чемпионата Европы (U-17) 2021 года, в которых соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.