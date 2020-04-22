Пандемія коронавірусу стала причиною коригування графіку турнірів збірної України U-16
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Юніорська збірна України пропустить підготовчий турнір до відбіркових поєдинків кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи (U-16/17) 2021 року у зв'язку з пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на УАФ.
У період з 24 по 29 квітня мав проходити Турнір розвитку УЄФА за участі юнацьких збірних з футболу U-16 України, Фінляндії, Австрії та Гани.
Через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА міжнародний турнір у Фінляндії був скасований.
Варто зазначити, що 7-го, 10-го й 13 жовтня на юнацьку збірну України U-16/17 (футболісти не старші 2004 року народження) у Грузії чекають перші офіційні матчі — поєдинки кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи (U-17) 2021 року, в яких суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Бельгії, Грузії та Литви.